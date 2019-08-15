إصابة 10 أشخاص في هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية في ضواحي موسكو

أصيب 10 أشخاص إصابات طفيفة إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز "ايرباص-321" في ضواحي موسكو فجر اليوم الخميس بعد اندلاع النار في محركيها.
وأفادت شركة "أورال ايرلانز" بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوزفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور.
وذكرت وزارة الطوارئ أن "الطيارين تمكنا من الهبوط بالطائرة، التي كان على متنها 324 شخصا، بينهم 7 أفراد الطاقم، على حقل زراعي قرب قرية على بعد بضعة كيلومترات من المطار".
وأضافت أن "الطائرة لم تتعرض للحريق بعد الهبوط، وتم إجلاء الركاب من موقع الحادث، بينما نقل ثلاثة أطفال وسبعة أشخاص آخرين إلى المستشفى إثر إصابتهم بكدمات ورضوض".
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