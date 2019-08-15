أقمار صناعية إسرائيلية تنشر صورة لمعسكر صقر ببغداد بعد انفجار مخزن للعتاد فيه

نشرت شركة إسرائيلية للتصوير بالأقمار الصناعية، صورة لمعسكر صقر ببغداد بعد انفجار مخزن للعتاد فيه.

وقالت شركة "أميغ سات إنترناشونال" الإسرائيلية، إن "خصائص الضرر التي تم تحديدها في الصور تظهر أنه من المحتمل أن يكون الانفجار الذي وقع في المعسكر قد نجم عن غارة جوية، أعقبتها انفجارات ثانوية للمتفجرات المخزنة في المخزن"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

ووفقا لتقارير أجنبية، فإن إسرائيل تنشط بشكل متزايد في تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع لفصائل مسلحة في العراق، إضافة إلى قيامها بشن هجمات ضد أهداف إيرانية في سوريا لمنع تموضع إيران عسكريا هناك.

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يذكر ان انفجارا حدث الاثنين الماضي لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي جنوبي بغداد ادى الى وفاة شخص واصابة 29 اخرين بجروح منهم عدد من افراد القوات الامنية والحشد الشعبي.