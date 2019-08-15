قتلى بسقوط طائرة شرق طهران

أفاد التلفزيون الإيراني، بمقتل شخصين إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران.

ولفت الى أن "طائرة تدريب من نوع سيسنا سقطت على بعد 200 من مطار "ايوان كي" في مدينة كرمسار في محافظة سمنان شرق العاصمة طهران مما أدى إلى سقوط المدرب وطالبة متدربة (18 سنة)".

وأوضح المسؤول عن مطار "ايوان كي" يوسف كليج أن "التحقيقات في أسباب الحادث بدأت فيما وصلت فرق الدفاع المدني لمكان سقوط الطائرة على الفور".