بالصور.. الجيش الأمريكي يستهدف بالمدفعية 'خلايا نائمة لداعش' في العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن وحدات مدفعية أمريكية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" بالقرب من مطار القيارة في نينوى.

وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان نشر على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وتابعته الخليج 365، إن "عملية القصف التي جرت في محافظة نينوى، تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

واضافت ان "جنودا من كتيبة المدفعية الميدانية الثانية واللواء القتالي الأول التابع للفرقة 101 المحمولة جوا شاركوا في العملية"، مشيرة الى ان "الهدف من العملية هو للقضاء على خلايا نائمة للتنظيم".

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