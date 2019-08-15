- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن وحدات مدفعية أمريكية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" بالقرب من مطار القيارة في نينوى.
وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان نشر على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وتابعته الخليج 365، إن "عملية القصف التي جرت في محافظة نينوى، تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية".
واضافت ان "جنودا من كتيبة المدفعية الميدانية الثانية واللواء القتالي الأول التابع للفرقة 101 المحمولة جوا شاركوا في العملية"، مشيرة الى ان "الهدف من العملية هو للقضاء على خلايا نائمة للتنظيم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الجيش الأمريكي يستهدف بالمدفعية 'خلايا نائمة لداعش' في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.