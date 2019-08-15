شرطة اربيل تعلن عدد السياح الذين وفدوا الى المحافظة خلال العيد

اعلنت مديرية شرطة اربيل، عن عدد السياح الذين وفدوا الى المحافظة خلال العيد.
وقال المتحدث باسم الشرطة الرائد هوگر عزيز في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، ان "اكثر من 111 الف سائح قد وفدوا الى المحافظة خلال ايام عيد الاضحى من داخل وخارج اقليم كردستان".
واضاف ان "الخطة الامنية المشتركة المعدة من قبل قوات الشرطة والاسايش وشرطة المرور تم تنفيذها بنجاح"، مشيرا الى ان "اربيل شهدت عيدا هادئا".
وتابع ان "111 الفا، و876 سائحا وفدوا الى اربيل من السيطرات، والمنافذ الحدودية ومطار اربيل الدولي خلال عطلة العيد".
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