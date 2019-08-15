ترامب يعرض "لقاء شخصيا" بنظيره الصيني حول هونج كونج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن بإمكان الرئيس الصيني شي جين بينغ حل الأزمة الناتجة عن المواجهة بين الحكومة والمتظاهرين في هونج كونج بطريقة "إنسانية"، مقترحا عقد لقاء مع نظيره الصيني.

وكتب ترامب الذي يقضي إجازة في نيوجيرسي على تويتر: "لا شكوك لدي على الإطلاق بأن الرئيس شي إذ أراد حل المشكلة في هونج كونج بطريقة سريعة وإنسانية، فإنه باستطاعته أن يفعل ذلك".

وأضاف عبارة "لقاء شخصي؟" في نهاية تغريدته، فيما بدا وكأنه يطرح فكرة لتقديم مساعدته بهذا الشأن إلى نظيره الصيني.

يشار إلى أن قوات صينية تابعة للشرطة العسكرية على ما يبدو تجمعت، الخميس، في ملعب رياضي بمدينة شينزن الواقعة حدود هونج كونج التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتشارك شاحنات وآليات مصفحة لنقل الجنود في تدريبات تجري، في وقت يترقب العالم تدخل صيني يضع حدا لعشرة أسابيع من الاضطرابات في هونج كونج.