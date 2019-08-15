الجيش اليمني يستهدف الحوثيين غربي تعز

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

تمكنت مدفعية الجيش الوطني اليمني، من استهداف تجمعات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة الضباب، غربي محافظة تعز.

واستهدف القصف المدفعي تجمعات الميليشيا الحوثية، في قرية الدبح بمنطقة الربيعي، وفق ما أورد موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش، اليوم الخميس.

Advertisements

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.

وفي سياق متصل، أحبطت قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي، باتجاه مواقع الجيش في منطقة الصياحي، وقرية ماتع، بالجبهة ذاتها.

وأجبرت قوات الجيش الوطني عناصر الميليشيا على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية.