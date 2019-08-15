القوات الصينية تتأهب لإقتحام هونغ كونغ

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:

تجمعت قوات صينية تابعة للشرطة العسكرية على ما يبدو الخميس في ملعب رياضي في مدينة شينزن الواقعة حدود منطقة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

وتشارك شاحنات وآليات مصفحة لنقل الجند في تدريبات تجري بينما تزداد المخاوف من إمكانية تدخل الصين لوضع حد لعشرة أسابيع من الاضطرابات في هونغ كونغ.