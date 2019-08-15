روسيا ترسل قاذفتين نوويتين إلى منطقة مواجهة لأمريكا

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:

قالت روسيا إنها أرسلت قاذفتين من الطراز تو-160 يمكنهما حمل أسلحة نووية إلى منطقة بأقصى الشرق الروسي مواجهة لألاسكا الأمريكية في إطار مهمة تدريبية، قالت وسائل الإعلام الرسمية إنها “أظهرت قدرة موسكو على نشر أسلحة نووية على أعتاب الأراضي الأمريكية”.

وقاذفات توبوليف تو-160 الاستراتيجية والملقبة في روسيا بـ”البجعة البيضاء”، هي طائرة أسرع من الصوت يعود إنتاجها للحقبة السوفيتية ويمكنها حمل ما يصل إلى 12 صاروخاً نووياً قصير المدى والتحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بلا توقف ودون التزود بالوقود في الجو.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن “الطائرتين قطعتا مسافة تتجاوز 6 آلاف كيلومتر في أكثر بقليل من 8 ساعات من قاعدتهما في غرب روسيا وصولاً إلى أنادير في منطقة تشوكتوكا المواجهة لألاسكا”.

وأضافت الوزارة أن “الرحلة تأتي في إطار تدريب تكتيكي يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع”.

وذكرت صحيفة “روسيسكايا جازيتا” الحكومية الروسية على موقعها الإلكتروني، أن الرحلة أظهرت قدرة موسكو على نشر قاذفات نووية على بعد 20 دقيقة من الولايات المتحدة، التي قالت إنها لا تبعد سوى 600 كيلومتر فقط.

وكانت قاذفات تو-160 قد انطلقت من قواعد في روسيا إلى سوريا حيث قصفت قوات معارضة للرئيس بشار الأسد، أحد أوثق حلفاء روسيا في الشرق الأوسط.