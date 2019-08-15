شيوخ قطريون يؤدون مناسك الحج رغم تعنت تميم

أدى عدد من شيوخ قطر المعارضين لسياسة نظام الحمدين الحاكم في قطر، يتقدمهم الشيخ فهد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني؛ مناسك الحج هذا العام 1440 هـ؛ حيث ظهروا في مقطع فيديو وهم يقومون برمي الجمرات.

وكشف الشيخ فهد آل ثاني، عبر حسابه على موقع تويتر عن مقطع فيديو من أمام مخيمات حجاج قطر؛ معلقا عليه: ‏"أحيي إخواني وأخواتي حجاج دولة ‎قطر وأبارك لهم إتمام مناسكهم تقبّل الله منا ومنهم صالح الأعمال".

وأضاف: "وجودهم هو دليل قاطع على عدم الإلتفات لتنظيم الحمدين الارهابي ومحاولاتهم اليائسه لتسيس ‎الحج ومنع إخواني وأخواتي أبناء شعبنا القطري الأصيل من القدوم لمكة.. نبشركم أنهم بخير".

وفي مقابل الحملات القطرية المتواصلة لتسييس الحج، واصلت السعودية دون كلل أو ملل محاولاتها المستمرة لإثناء تنظيم "الحمدين" عن المضي في جريمته بمنع القطريين من أداء الحج، وتيسير كل السبل لهم لأدائه، وأكملت السعودية جميع استعداداتها لاستقبال حجاج قطر في أي وقت.

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ولم توفر السعودية ومسؤولوها أي فرصة إلا وأكدوا ترحيبهم بحجاج قطر، داعين سلطات الدوحة لإزالة العراقيل من أمامهم.

وبالفعل كشف متحدث وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي بوصول قطريين إلى المملكة قَدِموا من دول أخرى لأداء الحج.

ومنذ إعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في يونيو 2017، حرصت السعودية على عدم تأثر الشعب القطري بأفعال حكومته الداعمة للإرهاب، وقامت بتيسير كل السبل أمامهم لزيارة البيت الحرام وأداء مناسك الحج والعمرة.

وصول قطريين المملكة لأداء الحج، والنجاح اللافت التي حققته المملكة في موسم الحج، سواء بلغة الأرقام أو بلغة المشاعر الإنسانية الراقية، وبإشادات الحجاج ومسؤولي العالم بحسن التنظيم وكرم الضيافة.. كل تلك العوامل جاءت لتضفي على فشل المؤامرات القطرية فشلا أكبر ويزيد عزلتها ويعمق أزمتها، ولتكون بمثابة إعلان رسمي بالفشل الذريع لكل مؤامرات تنظيم الحمدين.