حماس تحاول قرع أبواب النظام السوري من خلال إيران وميليشيا حزب الله

كشفت مصادر مطلعة، على شؤون جماعة الإخوان في عمان، أن حركة حماس تحاول قرع أبواب النظام السوري حالياً من خلال إيران وميليشيا حزب الله الإرهابية.

وأضافت المصادر، وفقا لـ24، أنه ورغم الخلاف والصراع التاريخي بين جماعة الإخوان في الأردن، والتي تحتفظ بعلاقات إدارية وتنظيمية وثيقة مع حماس وبين النظام السوري، إلا أن الجماعة تغض الطرف حالياً عن هذه المحاولات لحماس.

وأوضحت المصادر، أن جماعة الإخوان، تحاول أن تبدي تفهما لوضع الحركة، التي تغلق معظم الدول العربية المهمة أبوابها في وجهها، لاسيما بعد خسارتها مؤخراً للساحة السودانية، إثر سقوط البشير.

وتابعت أن الحركة تبحث حالياً عن مأوى جديد، خشية تعرضها لأي مساومة من قبل التحالف القطري التركي، الذي يحاول أن يصل إلى تسوية مع النظام السوري، خصوصاً في الشمال السوري، الذي تسيطر عليه تنظمات سورية معارضة بدعم تركي قطري.

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وأكدت أن علاقات حماس مع إيران وحزب الله لم تنقطع طوال الأزمة السورية، المستمرة منذ أكثر من 8 أعوام، رغم خروج حماس من دمشق، ودعمها لتنظيمات سورية مسلحة معارضة واتهام سوريا لها بالخيانة.

وأرجعت المصادر ذلك، إلى أن إيران وميليشيا حزب الله الإرهابية مثلما يرون في سوريا ساحة نفوذ، فإنهم يرون في غزة ساحة مهمة جداً أيضاَ، مما أبقى حماس على تواصل مع حزب الله وإيران في المجال العسكري على الأقل.

وأشارت إلى أن إيران تتعامل مع الجميع على أنهم أوراق لتعزيز نفوذها، ولهذا فإن علاقتها السياسية مع حماس أمر حيوي بالنسبة لها.