مسؤول أمريكي يتوقع خروج بريطانيا من "الاتفاق النووي"

قال السفير الأمريكي الأسبق لدى المملكة المتحدة، لويس لوكنز، إنه يعتقد أن "المملكة المتحدة تحاول القيام بتقارب أكثر مع الولايات المتحدة، وكحليفة ستنسحب من الاتفاق مع إيران".

وحول خلفية هذا الانسحاب المحتمل، أعلن السفير الأمير الأسبق في لندن، مساء الثلاثاء، وفق ما نقلت عنه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "بريطانيا ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران من أجل تأمين صفقة تجارية مع واشنطن".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمير، دونالد ترامب، انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في مايو(أيار) من العام الماضي تماشياً مع الوعود الانتخابية لترامب، وبعدها فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد الماضي، تماشي إيران.

ومن جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في واشنطن، إن "بريطانيا لا تزال ترغب في البقاء في الاتفاق النووي".