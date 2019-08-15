الصحة تفجر مفاجأة في واقعة مريض الإيدز بالغربية.. وإحالة مسئولين للتحقيق

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان فتح تحقيق مع كافة المتسببين في واقعة طرد مريض الإيدز من مستشفى كفر الزيات بعد اكتشاف إصابته بالمرض وتركه يعود إلى منزله دون اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والقانونية حياله.

كما أعلنت، عبر بيان لها، أنه لابد من محاسبة كل من...