آلاف النساء تظاهرن ضد رئيس البرازيل للمطلبة بحماية حقوقهن وتحسين ظروف المعيشة

تظاهرت عشرات الآلاف من النساء ​البرازيل​يات في شوارع العاصمة برازيليا، للتنديد بالرئيس ​جايير بولسونارو​، في ثالث تظاهرة مناهضة للحكومة في المدينة خلال يومين.

وحملت تظاهرة النساء اسم "مسيرة المارغريديات"، على اسم الزعيمة النقابية البرازيلية مارغريدا ماريا ألفيش، الّتي قُتلت عام 1983 في ظلّ حكم الديكتاتورية العسكرية.

وتُنظّم هذه المسيرة مرّة كلّ أربع سنوات، للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة في الإرياف، بالإضافة إلى حماية حقوق المرأة.

وتأتي التظاهرة الضخمة في برازيليا في الوقت الّذي يواجه فيه بولسونارو انتقادات حادّة بسبب تفاقم إزالة ​غابات الأمازون​ وخفض تمويل التعليم الّذي أثار احتجاجات الطلاب والأساتذة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تنظيمهم لتظاهرة في العاصمة الثلثاء.