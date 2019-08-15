أ ف ب: قوات صينية تتجمع بالقرب من هونغ كونغ

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" عن "تجمع قوات صينية بالقرب من ​هونغ كونغ​". وفي وقت سابق أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن القلق بشأن "التقليص المتواصل" للحكم الذاتي في المنطقة، مؤكدا الدعم القوي لحرية التعبير والتجمع السلمي في هونغ كونغ. وأكد المتحدث لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق الشديد من تحركات الصين العسكرية على الحدود مع هونغ كونغ".

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