رئيس الأرجنتين أعلن عزمه زيادة الأجور وخفض الضرائب بعد الهزيمة بالانتخابات التمهيدية

لفت الرئيس ​الأرجنتين​ي ​موريسيو ماكري​، إلى "أنّه يعتزم خفض ​الضرائب​ على الدخل بالنسبة للعمال، وزيادة مبالغ الدعم وتجميد أسعار ​الوقود​ 60 يومًا، بهدف تخفيف الصدمة الاقتصادية"، بعد رفض الناخبين لسياساته التقشفيّة في الانتخابات التمهيديّة الّتي جرت الأحد.

وأعلن "زيادة غير محدّدة للحدّ الأدنى للرواتب"، البالغ حاليًّا 12,500 بيزو (208 دولار) شهريًّا، وأوضح أنّ "هذه الإجراءات سيستفيد منها 17 مليون عامل وعائلاتهم وجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الرسمية وغير الرسمية، الحكومية والخاصة". وأكّد أنّ حزمة الإجراءات الّتي ستكلّف 665 مليون دولار "ستريح جيوب الأرجنتينيين" الّذين يرزحون تحت تضخّم نسبته 55 بالمئة.

وتعاني الأرجنتين حاليًّا من الركود، وقد سجّلت تضخّمًا بنسبة 22 بالمئة في النصف الأول من العام، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.