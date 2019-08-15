أ ف ب: اعتذار نيوزيلندي بعد ارسال مرتكب مجزرة كرايست تشيرش لرسالة من السجن

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "مسؤولبن نيوزيلنديين قدموا اعتذارا بعد السماح لمرتكب مجزرة مسجد ​كرايست تشيرش​ الأسترالي برينتون تارانت بإرسال رسالة من السجن تتبنى وجهات نظر مؤيدة لخطاب الكراهية، حيث قام أحد مناصري تارانت بمشاركتها عبر الإنترنت". وكانت الحكومة النيوزيلندية قد تعهدت بعدم اعطاء تارانت منبرا لنشر أفكاره.

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