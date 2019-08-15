البنتاغون: الاتفاق مع تركيا حول إقامة منطقة آمنة بسوريا سينفذ على مراحل

أعلن متحدث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​)، شون روبرتسون، أنّ "الاتفاق بين ​تركيا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ لإقامة منطقة آمنة في شمال غرب سوري، سيتمّ تنفيذه بشكل تدريجي".

وبيّن في حديث صحافي، "أنّنا نراجع في الوقت الحالي الخيارات حول مركز التنسيق المشترك مع نظرائنا العسكريين الأتراك، وآليّة الأمن سيتمّ تنفيذها على مراحل"، موضحًا أنّ "الولايات المتحدة جاهزة لبدء تنفيذ بعض الأنشطة بسرعة في الوقت الّذي نتابع فيه المحادثات مع الأتراك".

ووفقًا لشروط الاتفاق الّذي تمّ التوصّل إليه الأسبوع الماضي بين ​أنقرة​ و​واشنطن​، فإنّ السلطات ستستخدم مركز التنسيق الّذي سيكون مقرّه في تركيا، من أجل الاعداد لمنطقة آمنة في شمال سوريا.