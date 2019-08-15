زعيم حزب العمال البريطاني حض على الإطاحة بجونسون لتجنب "بريكست" بدون اتفاق

حضّ زعيم "حزب العمال البريطاني" المعارض جيريمي كوربن، البرلمان على الإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون، قبل أن يُقدم على إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ودعا الأحزاب الأخرى الّتي تخشى عواقب خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى "عدم منح الثقة لحكومة جونسون، والعمل على تعيين حكومة موقّتة بديلًا عنها".
وعرض كوربن، في رسالة موجهة إلى النواب المؤيدين لأوروبا والمعتدلين، أن يترأس الحكومة الموقّتة الجديدة الّتي تكون مدّتها محدّدة، وذلك حتىّ يتمكّن من مطالبة قادة الدول ال27ـ الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتأجيل التاريخ المحدّد لـ"بريكست" في 31 تشرين الأول المقبل. ولفت إلى "أنّني سأسعى حينها بصفتي زعيمًا للمعارضة إلى الحصول على ثقة البرلمان من أجل حكومة لمدّة محدّدة بهدف الدعوة إلى انتخابات عامة وتأمين التمديد اللازم لـ"بريكست".
وأوضح أنّ "في تلك الانتخابات العامة، سيلتزم "حزب العمال" بالتصويت العلني على شروط مغادرة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خيار البقاء".
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