حنكش: حزب الكتائب وقع على طعني القضاة والعسكريين

اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في حديث اذاعي الى ان "طعني ​القضاة​ والعسكريين حضّرا من اصحاب الشأن ونحن كحزب كتائب وقعنا عليهما اضافة الى نواب مشتركين ممن وقعوا على الطعنين".

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