ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، على أنّ "مختصر مفيد، لا مطمر للنفايات في الجية، ويكفي هذه البلدة ومحيطها، معامل الكهرباء والبواخر ومعمل الكهرباء الجديد مكان القديم".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا توافقنا مع وزير البيئة فادي جريصاتي المتفهّم، على التفتيش عن حلول أُخرى يوافق عليها أهل المنطقة، وقد وعد بالدعم مشكورًا".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لا مطمر للنفايات في الجية وتوافقنا مع جريصاتي على التفتيش عن حلول أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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