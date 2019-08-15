عبدالله: لا مطمر للنفايات في الجية وتوافقنا مع جريصاتي على التفتيش عن حلول أخرى

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، على أنّ "مختصر مفيد، لا مطمر للنفايات في ​الجية​، ويكفي هذه البلدة ومحيطها، معامل ​الكهرباء​ والبواخر ومعمل الكهرباء الجديد مكان القديم".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا توافقنا مع وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ المتفهّم، على التفتيش عن حلول أُخرى يوافق عليها أهل المنطقة، وقد وعد بالدعم مشكورًا".