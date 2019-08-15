قوى الأمن: توقيف97 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1100 ومخالفتي سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف97 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 14 آب 2018، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سرقة، إحتيال وسلب".

وأفادت بـ"ضبط 1100 ومخالفتي ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".