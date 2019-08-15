وفاة شاب بعد سقوطه من الطبقة الخامسة من أحد المباني في الطريق الجديدة

توفي شاب بعد سقوطه من الطابق الخامس من احد المباني السكنية في الطريق الجديدة-بيروت، وقد عمل عناصر من الدفاع المدني على نقل جثته الى ​مستشفى المقاصد​ بعد حضور ​القوى الأمنية​ وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

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