أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ".
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع رياح ناشطة احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.
السبت: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع رياح ناشطة احيانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.