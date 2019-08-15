الطقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع رياح ناشطة احيانا

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع رياح ناشطة احيانا دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما تنخفض بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

السبت: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المحلي.