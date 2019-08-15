شكرا لقرائتكم خبر عن أمين خطة البرلمان: خفض معدلات البطالة والتضخم تؤكد سير الدولة بالاتجاه الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خفض معدل البطالة فى مصر إلى 7.5% فى الربع الثانى من العام الحالى، وانخفاض معدل التضخم ليصل إلى 7.8%، هو مؤشر إيجابى للاقتصاد المصرى وتعافيه.

وأضاف الفقى، فى تصريح له، أن هذا التقدم الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد الكلى يعكس صحة الخطة التى تسير عليها الحكومة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى الشامل، موضحا أن الاستمرار فى السير على هذه الخطة سيحقق نتائج جيدة للاقتصاد والمواطن المصرى خلال السنوات القادمة.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا التحسن هو أبلغ رد على كل من شكك فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016، مشيرا إلى أن الشعب المصرى هو صاحب الفضل الأكبر فى نجاح هذا البرنامج لتفهمه ضرورة استمراره وتحمله كل آثاره.