شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شروط لقبول قيد الأعضاء بنقابة المحامين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس النقابة العامة للمحامين، عددا من شروط قبول الأعضاء بجداول القيد بالنقابة، وذلك وفقا لما نص عليه قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، ويرصد ”الخليج 365” فيما يلى شروط القبول:

1- متمتعا بالجنسية المصرية .

2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

3- حائزا على شهادة الحقوق من أحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من أحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .

4- ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية، أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه .

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5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية، أو تأديبية، أو اعتزال وظيفته، أو مهنته، أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الأخلاق.

6- ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى .

7- أن يسدد رسم القيد، والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .

9- لا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .