رئيس الوزراء الهندي يستحدث منصبا دفاعيا جديدا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ): أعلن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي عن استحداث منصب "رئيس الأركان الدفاعية" لتعزيز القوات المسلحة في بلاده. وأضاف مودي في كلمة له بمناسبة يوم الاستقلال أن تلك الخطوة "ستعزز أيضا التنسيق بين قوات الجيش والبحرية والقوات الجوية"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. وأوضح مودي أن رئيس الأركان الدفاعية سيكون منوطا به إصلاح وتعزيز القوات.

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