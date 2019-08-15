اخبار العالم

اشتعال النيران في طائرة ركاب لدى هبوطها اضطراريا قرب موسكو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء صباح اليوم الخميس، أن طائرة ركاب من طراز "إيه 321" من إنتاج شركة إيرباص، هبطت اضطراريا قرب موسكو.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن طائرا اصطدم بجسم الطائرة مما تسبب في تلف أحد محركاتها.

وأضافت أن النيران اشتعلت بالطائرة لدى هبوطها ، وأنه تم إجلاء الركاب.

ولم تكشف الوكالة على الفور عن الدولة التي تتبعها تلك الطائرة أو عن عدد الركاب وما إذا كانت هناك إصابات بينهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتعال النيران في طائرة ركاب لدى هبوطها اضطراريا قرب موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا