اشتعال النيران في طائرة ركاب لدى هبوطها اضطراريا قرب موسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):
ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء صباح اليوم الخميس، أن طائرة ركاب من طراز "إيه 321" من إنتاج شركة إيرباص، هبطت اضطراريا قرب موسكو.
وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن طائرا اصطدم بجسم الطائرة مما تسبب في تلف أحد محركاتها.
وأضافت أن النيران اشتعلت بالطائرة لدى هبوطها ، وأنه تم إجلاء الركاب.
ولم تكشف الوكالة على الفور عن الدولة التي تتبعها تلك الطائرة أو عن عدد الركاب وما إذا كانت هناك إصابات بينهم.
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