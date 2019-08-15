أول طائرة كهربائية نرويجية تهبط اضطرارياً على بحيرة

هبطت أول طائرة كهربائية نرويجية اضطرارياً على بحيرة دون أن يصاب الطيار والراكب بسوء.

كانت شركة تشغيل المطارات "أفينور"، المالكة للطائرة، قد قالت العام الماضي إنها تأمل في تسيير رحلات تجارية بطائرات كهربائية بحلول 2025.

وكان يقود الطائرة ذات المقعدين رئيس "أفينور" التنفيذي داج فالك-بيترسن، والذي كان قد دعا عدداً من الشخصيات المرموقة لاستعراض فرص التحليق بالطائرات الكهربائية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام النرويجية الطائرة "ألفا إلكترو جي2"، التي أنتجتها شركة "بيبيستريل" السلوفينية، وهي تسقط أمس الأربعاء ويغرق جزء منها في نهاية بحيرة قرب مدينة أريندال في جنوب النرويج.

Advertisements

ولم يتضح بعد سبب السقوط.

وقال فالك-بيترسن لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية?? ??"قمت بإطلاق نداء استغاثة وبحثت عن مكان للهبوط"، مضيفاً "هذا ليس جيداً بالنسبة للعمل الذي نقوم به".

كانت الحكومة قد طلبت من "أفينور" تطوير برنامج لاستخدام الطائرات الكهربائية في جميع الرحلات الداخلية بحلول 2040.