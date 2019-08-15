تساءل عضو الكونغرس الأميركي الجمهوري ستيف كينغ: "ماذا لو راجعنا كلّ أشجار العائلات واستبعدنا هؤلاء الأشخاص الّذين كانوا نتاج الاغتصاب أو سفاح القربى؟ هل سيبقى هناك أيّ بشر في العالم في حال فعلنا ذلك؟".
ولفت إلى أنّ "بالنظر إلى كلّ الحروب وكلّ عمليّات الاغتصاب والنهب الّتي وقعت، أعرف أنّه لا يمكنني أن أؤكّد أنّي لست نتاجًا لشيء كهذا"، منوّهًا إلى "أنّني أود أن أفكّر بأنّ حياة كلّ واحد منّا ثمينة كأّي حياة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالكونغرس الأميركي: الاغتصاب وسفاح القربى ساهما بحماية البشرية من الانقراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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