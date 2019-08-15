عضو بالكونغرس الأميركي: الاغتصاب وسفاح القربى ساهما بحماية البشرية من الانقراض

تساءل عضو ​الكونغرس الأميركي​ الجمهوري ستيف كينغ: "ماذا لو راجعنا كلّ أشجار العائلات واستبعدنا هؤلاء الأشخاص الّذين كانوا نتاج ​الاغتصاب​ أو سفاح القربى؟ هل سيبقى هناك أيّ بشر في العالم في حال فعلنا ذلك؟".

ولفت إلى أنّ "بالنظر إلى كلّ الحروب وكلّ عمليّات الاغتصاب والنهب الّتي وقعت، أعرف أنّه لا يمكنني أن أؤكّد أنّي لست نتاجًا لشيء كهذا"، منوّهًا إلى "أنّني أود أن أفكّر بأنّ حياة كلّ واحد منّا ثمينة كأّي حياة أخرى".