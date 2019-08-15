الجيش السوري يسيطر على مزرعة زيتونة وقرية مدايا بريف إدلب الجنوبي

تابع ​الجيش السوري​ عملياته العسكرية في ​ريف ادلب​ الجنوبي وبسط سيطرته على مزرعة زيتونة وقرية مدايا شمال قرية كفرعين بعد مواجهات مع مسلحي "​جبهة النصرة​" المنتشرين في المنطقة.

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