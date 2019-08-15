لفت سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة، انطلاقًا من بيان السفارة الأميركية في بيروت حول أحداث الجبل، إلى أنّ "زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن، أتت استكمالًا لهذا التحرّك غير المسبوق من قبل الولايات المتحدة الأميركية"، مستبعدًا في الوقت عينه "ذهاب الأخيرة أبعد من ذلك في الضغط تجاه لبنان".
وأوضح في حديث صحافي، أنّه "عندما وصلت الأمور إلى إمكانيّة عدم السيطرة عليها، ساد القلق لدى المجتمع الدولي الّذي يرفض أن تفلت الأمور في لبنان، فقامت السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد بجولة على المسؤولين من دون نتيجة، فكان التدخّل لإنهاء الأزمة عبر البيان الّذي كان بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية، الّذي شدّدت فيه واشنطن على عدم تسييس حادثة الجبل وإخضاعها لمراجعة قضائيّة عادلة وشفّافة".
وحول ما يتعلّق بالعقوبات المفروضة على "حزب الله" وتعاطي لبنان معها، رأى طبارة أنّ "الولايات المتحدة تدرك جيّدًا الوضع اللبناني، وهي لن تدفع باتجاه وضع الحكومة في مواجهة مع "الحزب"، والدليل أنّه بعد 3 دفعات من العقوبات لم تغيّر واشنطن سياستها تجاه لبنان، بل تقوم بالمهمّة عبر عقوبات مدروسة لا تؤثّر على اقتصاد لبنان ونظامه المصرفي، وموجّهة ضدّ أشخاص ومؤسّسات معروفة بدعمها لـ"حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر طبارة: أميركا تدرك وضع لبنان ولن تدفع باتجاه وضع الحكومة بمواجهة مع حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.