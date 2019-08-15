رجّحت أوساط سياسيّة، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "يطلب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، المساعدة للطلب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مواصلة دعم الجيش اللبناني، خصوصًا أنّ وزير الدفاع الجديد مارك إسبر الّذي تسلّم مهامه أخيرًا، من أصدقاء بومبيو المقرّبين وتخرّجا معًا في كلية "ويست بوينت" العسكرية في الثمانينيات".
يُذكر أنّ الحريري كان قد وصل إلى واشنطن يوم الإثنين الماضي، والتقى مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، ومساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل، وبحث معه عددًا من القضايا والشؤون المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط الشرق الأوسط: الحريري قد يطلب من بومبيو المساعدة لدفع البنتاغون إلى مواصلة دعم الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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