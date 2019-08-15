السلطات اليمنية تطلق حملة أمنية موسعة بعدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت السلطات اليمنية، حملة أمنية موسعة لتعقب الخارجين عن القانون ومنع حمل السلاح، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وتشمل الحملة، التي تتواصل لعدة أيام، عددا من المديريات، أهمها مدريتا "الشيخ عثمان" و"دار سعد" التي نشطت فيها العناصر الإرهابية في أعقاب العملية الانتحارية لتنظيم داعش الإرهابي مطلع الشهر الجاري والتي أسفرت عن استشهاد 13 من رجال الأمن.

وحسب بيان للأمن اليمني فإن وحدات أمنية مشتركة تابعة لألوية الدعم والإسناد وشرطة عدن، انتشرت في الشوارع ومداخل الأحياء المكتظة بالسكان، فيما تولت أخرى إزالة العشوائيات المنتشرة في الشوارع العامة.

وأكدت القوات، ملاحقة العناصر المتورطة في زعزعة الأمن والاستقرار الرامية نشر الفوضى والتخريب أوساط عدن، لافتة إلى أنها ستمشط كافة الأحياء في مناطق دار سعد والشيخ عثمان لضبط فارين من وجه العدالة.

وكان ناشطون قد أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لإدارة أمن عدن بالتدخل لضبط الوضع الأمني ومنع حمل السلاح خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.