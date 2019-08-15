تحذير من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:

حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مستنكرة تصريحات ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية التي دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم فيه.

وقالت الرئاسة في بيان صحفي : “ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية”، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقاً.