الجيش الليبي يسيطر على الهيرة جنوب طرابلس وقوات الوفاق تنسحب منها

أفادت قناة "العربية" بأن قوات ​الجيش الليبي​ سيطرت على منطقة الهيرة جنوب ​طرابلس​ فيما انسحبت قوات الوفاق من المنطقة. وفي وقت سابق أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية عن ضبط 5 من "الضفادع البشرية" التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال آمر عمليات المحور القتالي للقطاع البحري بعملية "بركان الغضب" العقيد توفيق السكير، إن قواته ضبطت تلك العناصر على متن زورق شرق صبراتةغرب العاصمة طرابلس.

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