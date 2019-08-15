السلطات الأميركية تحظر دخول رئيس جهاز المخابرات السوداني السابق الى اراضيها

أصدرت ​السلطات الأميركية​ قرارا بحظر دخول الرئيس السابق لجهاز ​الأمن​ والمخابرات ​السوداني​ صلاح قوش إلى اراضيها بعد اتهامه بممارسة التعذيب خلال فترة عمله كرئيس لجهاز المخابرات. وكان وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ قد أعلن أن وزارته "تملك معلومات موثوقة حول تورط صلاح قوش بممارسة التعذيب وغير مؤهل لدخول ​الولايات المتحدة​ مع زوجته وابنته".

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