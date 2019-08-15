وفد من لقاء بعلبك الثقافي والإنمائي عرض مع رئيس بلدية بعلبك موضوع المولدات الكهربائية

زار وفد من لقاء ​بعلبك​ الثقافي والإنمائي رئيس ​بلدية بعلبك​ ​فؤاد بلوق​ استكمالا لتحرك اللقاء مع المسؤولين من أجل قضايا انمائية في بعلبك.

وعرض الوفد مع بلوق موضوع مشكلة اشتراكات المولدات الكهربائية في بعلبك وعدم التزام أصحابها بقرار وزارتي ​الطاقة​ و​الإقتصاد​ بتركيب العدادات للمشتركين في بعلبك.

وأكد بلوق للوفد "استعداد ​البلدية​ للتعاون مع الجميع لوضع حد لتمادي ​أصحاب المولدات​ بمخالفاتهم بعدم تركيب العدادات وسوف يوجه لهم إنذارات خطية بتنفيذ قرارات تركيب العدادات ودعوة المواطنين الى تقديم شكاوى على أصحاب المولدات المخالفين واعطاءهم مهلة حتى نهاية الشهر واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".