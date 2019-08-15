ركّز القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، على أنّه "حتّى لو كان هناك توافق سياسي على السير بمطمر تربل، لكن ذلك لا يعني أنّ اعتراضات الأهالي غير موجودة وأنّنا قادرون على تجاهلها".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "لا إمكانيّة لإجبار سكان منطقة ما على استقبال المطمر، وإذا تمكنّا من ذلك اليوم وغدًا، فلن يكون ذلك متاحًا بشكل دائم"، موضحًا أنّ "المشكلة أنّ أحدًا لا يمكن أن يضمن أنّ المواقع المحدّدة سليمة بيئيًّا، كما أنّ أحدًا لا يمكن أن يُقنع أهالي منطقة معيّنة لماذا تمّ اختيار منطقتها ولم يتم تحديد مواقع أُخرى في مناطق مختلفة".
ولفت علوش إلى أنّ "اعتراضات الأهالي قد تدفع "تيار المستقبل" لإعادة النظر بالقرار المتّخذ".
كانت هذه تفاصيل خبر علوش: لا يمكن تجاهل اعتراضات أهالي تربل على المطمر وقد يعيش "المستقبل" النظر بالقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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