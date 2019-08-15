أوضحت مصادر وزارة البيئة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "العمل مستمرّ لرفع النفايات إلى الموقع المحدّد في منطقة جبل تربل باعتباره حلًّا موقتًا وليس حلًّا مستدامًا"، لافتةً إلى أنّ "الوزارة حدّدت 3 مواقع بديلة، وهي تسير بما تتّفق عليه القوى السياسيّة".
وكان أهالي منطقة جبل تربل في قضاء المنية- الضنية قد اعتصموا وقطعوا الطرقات يوم أمس، احتجاجًا على استحداث مطمر للنفايات في تربل، وذلك بالتزامن مع انطلاق عمليّات رفع أكياس النفايات المكّدسة من الشوارع، بمواكبة أمنية مشدّدة من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارة البيئة للشرق الأوسط: العمل مستمر لرفع النفايات إلى جبل تربل باعتباره حلا موقتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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