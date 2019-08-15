مصادر وزارة البيئة للشرق الأوسط: العمل مستمر لرفع النفايات إلى جبل تربل باعتباره حلا موقتا

أوضحت مصادر ​وزارة البيئة​ لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "العمل مستمرّ لرفع ​النفايات​ إلى الموقع المحدّد في منطقة جبل تربل باعتباره حلًّا موقتًا وليس حلًّا مستدامًا"، لافتةً إلى أنّ "الوزارة حدّدت 3 مواقع بديلة، وهي تسير بما تتّفق عليه القوى السياسيّة".

وكان أهالي منطقة جبل تربل في قضاء المنية- ​الضنية​ قد اعتصموا وقطعوا الطرقات يوم أمس، احتجاجًا على استحداث مطمر للنفايات في تربل، وذلك بالتزامن مع انطلاق عمليّات رفع أكياس النفايات المكّدسة من الشوارع، بمواكبة أمنية مشدّدة من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.