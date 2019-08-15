طوني فرنجية: هناك مصالح وأجندات سياسية ومالية وراء ازمة النفايات

علق النائب ​طوني فرنجية​ في حديث تلفزيوني على ​أزمة النفايات​ في ​الشمال​ عامة و​زغرتا​ خاصة، مؤكداً أن "هناك مصالح وأجندات سياسية ومالية وراء هذه الازمة والمزايدات الطائفية هي السبب ولا يمكننا الوصول الى حائط مسدود والتحريض الطائفي مرفوض كليا".

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