مصدر للشرق الأوسط: الحل السياسي لحادثة الجبل قطع الطريق على الخيارات الأمنية

كشف مصدر وزاري بارز، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الركون إلى الحل السياسي لاستيعاب التداعيات المترتّبة على حادثة الجبل، الّذي تجلّى في لقاء المصالحة والمصارحة الّذي رعاه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، دفع في اتجاه قطع الطريق على بعض الوزراء "الغيارى" المنتمين إلى تكتل "لبنان القوي" برئاسة وزير الخارجية ​جبران باسيل​، الّذين كانوا يصرّون على اعتماد الحل الأمني لمعالجة تداعياتها". وأوضح أنّ "التباين بين وجهتي النظر ظهر جليًّا في الاجتماع الطارئ الّذي رأسه الرئيس عون للمجلس الأعلى للدفاع فور وقوع الحادثة".

ولفت إلى أنّ "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ كان في طليعة المطالبين بتغليب الحل السياسي على الحلول ذات الطابع الأمني"، مبيّنًا أنّ "قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزيف عون​ لم يكن بعيدًا عن وجهة نظره، في مقابل مطالبة أكثر من وزير بأن تكون الأفضلية للحل الأمني". وأكّد أنّ "من كان يُطالب باعتماد الحل الأمني تجنّب في مداخلاته الإشارة بوضوح إلى هذا الحل، وإن كان ركّز على مضامينه بذريعة أنّ هناك ضرورة لتسيير دوريات للجيش في عدد من البلدات في قضاءي ​الشوف​ و​عاليه​، وإقامة حواجز في بعضها بحثًا عن المتورطين في الحادثة وملاحقتهم لتوقيفهم"، مركّزًا على أنّ "العماد عون رأى أنّه لا حاجة إلى مثل هذه الإجراءات وأنّ وحدات الجيش منتشرة في قضاءي الشوف وعاليه، وأن هناك ضرورة للالتفات إلى الحل السياسي".

ورأى المصدر الوزاري أنّ "بعض الوزراء لم يفلح في استدراج قائد الجيش إلى ملعبه السياسي، خصوصًا أنّ مهمّة الجيش هي الحفاظ على الاستقرار والتهدئة، وأنّ ما حصل هو ترجمة للاحتقان السياسي الّذي لا يعالَج بتدابير أمنيّة من دون أن تكون مدعومة بتدابير أُخرى ذات طابع سياسي". وأشار إلى أنّ "بعض الوزراء لم ينجحوا في مزايداتهم الشعبوية على العماد عون، خصوصًا بعدما تبيّن أنّ المخاوف الّتي تذرّع بها هؤلاء لم تكن في محلّها، في ضوء الدور الّذي قامت به وحدات الجيش المنتشرة في قضاءي الشوف وعاليه وأدّى إلى منع حدوث ردود فعل على الحادثة".

وذكر أنّ "العماد عون تنبّه منذ اللحظة الأولى لحصول حادثة الجبل إلى احتمال تمدّدها إلى مناطق أخرى، وهذا ما دفع قيادة الجيش إلى تكثيف إجراءاتها فيها للحفاظ على الاستقرار، وبالتالي عدم الوقوع في مطبّ المحاولات الرامية إلى إظهار الجيش كأنّه لفريق دون الآخر"، مؤكّدًا أنّ "العماد عون نجح في الاختبار، وهذا ما دفع جميع الجهات إلى الرهان على الجيش كصمّام أمان لحماية الاستقرار الأمني، رغم ارتفاع منسوب التأزّم السياسي في البلد".

كما أفاد بأنّ "أحد الوزراء أراد أن يوظّف التداعيات المترتّبة على حادثة ​قبرشمون​ لمواصلة حملته السياسيّة والإعلاميّة على "​شعبة المعلومات​" التابعة ل​قوى الأمن الداخلي​ والتحريض عليها في الصالونات السياسية المغلقة، واقترح تشكيل لجنة أمنيّة من الأجهزة الأمنيّة كافّة وتكليفها القيام بالتحقيقات في حادثة قبرشمون، مع أنّ "المعلومات" كانت قد قطعت شوطًا في إجراء التحقيقات بناءً على تكليف من ​النيابة العامة التمييزية​ بالوكالة". وكشف أنّ "اقتراح الوزير قوبل بالرفض لأكثر من سبب، ما دفع ببعض الجهات إلى عدم التعليق عليه، لأنّه وُلد ميتًا".

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وأوضح المصدر الوزاري أنّ "من كان يطالب الجيش باتخاذ تدابير تشمل مناطق معيّنة في الشوف وعاليه، أراد التطرّق إليها وفي حسابه أنّه سيكون لـ"​الحزب التقدمي الإشتراكي​" موقف مناوئ لها، وهذا ما لم يحصل". وتوقّف أمام بعض ما ورد في الخطب الّتي ألقاها وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ لمناسبة تدشين ساحات للجيش اللبناني، وسأل: "ما الجدوى من القفز فوق لقاء المصالحة؟ إنّ كلّ الساحات هي للجيش، وإنّه لا مصلحة في اختيار تدشين بعضها واستخدامها منصّة للإغارة سياسيًّا على المصالحة من خلال الغمز من قناة "التقدمي" الّذي بادر إلى التعميم على مسؤوليه بعدم الرد عليه والتعامل مع أقواله كأنّها لم تكن".

إلى ذلك، أعلن أنّ "ترجيح الحل السياسي لحادثة قبرشمون على الخيارات الأُخرى وتحديدًا الأمنيّة منها، قوبل بارتياح فريق وبامتعاض من آخر، فيما نجحت قيادة الجيش في حماية ساحتها وحفظت الأمن في الشوف وعاليه، مع التأكيد على دور رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ بدعم غير مشروط من الحريري، في ترجيح كفّة المصالحة كمدخل لوقف تعطيل جلسات ​مجلس الوزراء​". ولفت إلى أنّ "عليه، فإنّ "الغيارى" على دور الجيش لم يتمكّنوا من إقحام حادثة قبرشمون في لعبة تصفية الحسابات على طريق التحضير لخوض المعركة الرئاسيّة، مع أنّه من السابق لأوانه استحضارها، رغم أنّ البعض بات يقلق حيال عدم قدرة باسيل على تحقيق فكّ اشتباك يعيد له حيويّة التواصل مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ وبعض الدول الأوروبيّة والعربيّة".

وخلص إلى أنّ "لهذا يصطدم بعض "الغيارى" بحائط مسدود في محاولتهم جرّ قائد الجيش إلى ملعبهم وإدخاله في مبارزات غير مطروحة على الأقل من وجهة نظره، ولا يلتفت إلى من يروّج لها ويحصر اهتمامه بالجيش في ضوء ارتفاع منسوب القلق لدى هؤلاء الغيارى حيال مستقبلهم الرئاسي، خصوصًا أنّ إصرارهم على ما طالبوا به من إجراءات بعد حادثة قبرشمون قد انقلب عليهم، بعدما تبيّن ميدانيًّا أنّ لا مكان لهذه الذرائع".

في هذا الإطار، عَلِمت صيحفة "الشرق الأوسط"، أنّ "من أسباب رفض اقتراح أحد الوزراء، وجود تقدير لدى قيادات ​الأجهزة الأمنية​ وعلى رأسها قيادة الجيش بأنّ إقحامها في لجنة تحقيق مشتركة، يعني أنّ هناك من يحاول التشكيك في التحقيق الّذي قامت به "المعلومات"، وبالتالي إقحام الأجهزة في مبارزة يُراد منها إدخال تعديل على التحقيق لجهة الإقرار بوجود مخطّط لاغتيال أحد الوزراء. كما أنّ الموافقة على هذه اللجنة المشتركة تشكّل سابقة تدفع بهذه الجهة أو تلك إلى المطالبة بها للالتفاف على أيّ تحقيق، لا يعفيه من مسؤوليّة ارتكاب أي ّجرم".