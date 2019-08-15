فنيانوس: لا يجوز ترك نفايات 4 أقضية بين الناس وبيوتهم

أكد وزير الاشغال ​يوسف فنيانوس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "مهمة القادة والزعماء هو عمل صالح الناس وليس تنفيذ رغباتهم ، لا يجوز أمام أعتراض من هنا ومصلحة من هناك أن نترك ​نفايات​ 4 أقضية بين الناس وبيوتهم ، لم تفعل ​القوى الأمنية​ من جيش وقوى أمن داخلي مشكورين سوى تأمين المؤازرة عند تطبيق قرار وزيري ​البيئة​ والداخلية وإقتضى التوضيح وشكرا".

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