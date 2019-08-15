شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل شباب البرلمان يطالب بخطة تسويق لـ"دراجة لكل المواطن" بالجامعات والأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الاستعداد لإطلاق مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، تأتى على طريق دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاهتمام بالرياضة، والتى ظهرت فى أكثر من خطاب له وخلال مشاركته بماراثون للدراجات العام الماضى .

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أنه لابد من تهيئة الطرق مثل باقى دول العالم لقيادة الدراجات بها، معتبرها خطوة جيده لتشجيع الشباب على الرياضة والاهتمام بالصحة، كما أنها ستسهم فى الحد من تلوث البيئة إذا انتشر استخدامها .

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن لابد من العمل على توعيه وتغيير ثقافه المواطن، والعمل على تسويق الفكرة بالجامعات والأندية على الأخص لأن الفئة المستهدفة فى ذلك هى الشباب فى الأساس، داعيا وزارة الشباب والرياضة إلى تنظيم أكثر من ماراثون لتوسيع الفكرة .