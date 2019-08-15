"ياسمين" تطلب الخلع: "جوزي بيغير من دكتور السنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت "ياسمين. س" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لطلب خلع زوجها، مبررة: "عايز يكسر سناني عشان بيغير من الدكتور بتاعي".

وقالت "ياسمين"، 30 سنة: "تزوجت من إيهاب (39 سنة) موظف علاقات عامة بشركة خاصة، زواجًا تقليديًا بعدما رشحه أحد الأقارب، فهو ميسور ماديًا وكان ذلك أحد دوافع تمسكي به. وعلى الرغم من مرور عام ونصف على زواجنا إلا أننا لم نرزق بأطفال".

أضافت الزوجة: "بعد فترة من الزواج فوجئت بصفات زوجي الغريبة وأبرزها غيرته العمياء، فلا يجعلني أتحدث مع أحد حتى ولو سيدة، ولا يمكنني طلب شئ من البواب خاصة وأنه يغلق باب الشقة عقب خروجه، كما أنه يرفض ذهابي إلى الأطباء ويشترط أن تكون طبيبة".

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تكمل "ياسمين": "شعرت بالملل الشديد من صفات زوجي، ولجأت إلى أسرتي لمحاولة إنقاذي منه، وبالفعل حضر والدي وشقيقي الأكبر إلى شقتي وتحدثوا معه لتغيير طباعه، لكن دون فائدة؛ فقاموا بتهديده بالطلاق، وبعدها وافق على تحسين علاقته معي وترك مفتاح الشقة كي استطيع الخروج وتدبير احتياجات المنزل، لكن الأمر لم يستمر أكثر من أسبوع فقط، وعندما شعرت بألم في أسناني ذهبت إلى طبيب أسنان قريب من المنزل، ومن هنا بدأت الخلافات مجددًا".

أوضحت: "زوجي بدأ يعود إلى عناده السابق وكلما ذهبت إلى الطبيب يقوم بمرافقتي ومعاملة الطبيب بطريقة غير لائقة، فشعرت بالكسوف أكثر من مرة، ما دفعني مرة لإخفاء أمر ذهابي إلى الدكتور حتى علم من بياض أسناني، فقام بمحادثة السكرتارية وعلم بوجودي هناك، وحينها تحدث معي بصوت عال وأهانني".

أكملت الزوجة: "زوجي على علم برغبتي في النزول إلى منزل أهلي فقام بحبسي بإحدى الغرف وأغلقها بالمفتاح، فاستغثت بالجيران لمحاولة إنقاذي وبالفعل تمكنوا من الوصول إلى أسرتي، وبعد حضور شقيقي تحدث معه بألفاظ غير مقبولة واتهمني بالخيانة مع الطبيب، ورفع صوته "هكسرلك سنانك اللي أنتي فرحانة بيها".

اختتمت الزوجة: "توجهت مع شقيقي إلى منزل أسرتي، وطالبت زوجي بالانفصال، فرفض بشدة، ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 13 لسنة 2019" ولا تزال منظورة لم يتم الفصل فيها.​