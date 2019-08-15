ترامب يدعو لحل "إنساني" لأزمة هونج كونج ويقترح عقد لقاء شخصي مع الرئيس الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه بإمكان الرئيس الصيني شي جين بينج اختيار حل الأزمة في هونج كونج "إنسانيا" ، واقترح عقد لقاء شخصي معه بشأن هذه القضية.

ويتعرض ترامب لضغط داخلي بسبب عدم اتخاذ موقف واضح بشأن هونج كونج، وقراره الصادر هذا الأسبوع بالتراجع عن التهديدات بفرض رسوم على سلع إضافية صينية اعتبارا من الشهر المقبل.

وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "أعرف الرئيس الصيني شي جيدا، إنه زعيم عظيم يحظى بقدر كبير للغاية من الاحترام من جانب شعبه. وهو أيضا رجل جيد في عمل صعب. لا يساورني أدنى شك في أن الرئيس شي يرغب في حل سريع وإنساني لمشكلة هونج كونج. إنه يستطيع فعل ذلك. هل من لقاء شخصي؟".

والتقى ترامب وشي عدة مرات ، كان آخرها في قمة مجموعة العشرين في اليابان نهاية يونيو. ومع ذلك ، لا تزال المحادثات التجارية بين البلدين متوقفة.