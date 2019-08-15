محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الأربعاء عن دعمه للشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة مدنية انتقالية. وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أضم صوتي للشعب السوداني في دعوته لحكومة انتقالية يقودها المدنيون حقا وتختلف بشكل جوهري عن نظام (الرئيس السوداني المعزول عمر) البشير ، لاسيما ما يتعلق بسجله في حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبها (مدير المخابرات السودانية السابق صلاح) قوش ومسؤولين آخرين". وأعلن بومبيو منع قوش وأسرته من دخول الولايات المتحدة بسبب "انخراطه في انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تدعو إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.