شكرا لقرائتكم خبر عن داعية سلفى يكشف مهمة اللجان الإلكترونية للتيارات السلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك من يتساءل هل للتيار السلفى لجان إلكترونية على غرار لجان جماعة الإخوان الإرهابية، أكد محمد الأباصيرى الداعية السلفى، وجود لجان إلكترونية سلفية، قائلا: "مما لا شك فيه أن السلفيين كسائر التيارات الدينية استخدموا ثورة المعلومات الحديثة ومن ثم مواقع التواصل المجتمعى فى خدمة أهدافهم ونشر أفكارهم، حيث شكلت كل جماعة وتنظيم منهم مجموعة مهمتها تشكيل لجان إلكترونية خاصة بها مهمتها الترويج لهم عبر مواقع التواصل المجتمعى والدفاع عن ما ينالهم من تهم تنسب إليهم.

وأضاف الداعية السلفى فى تصريحات لـ"الخليج 365": "كان على رأسها تنظيم الإخوان والذى برع أفراده فى مسـألة اللجان الإلكترونية، ثم جاء التنظيم السلفى فى المرتبة الثانية بعد الإخوان وإن لم يكن بنفس القوة والكفاءة لأنه جاء تقليدًا باهتًا للإخوان ليس أكثر، ولعل أبرز مثال على وجود اللجان الإلكترونية التابعة للتيارات السلفية المعركة التى دارت بين اللجان التابعة القطبين السلفيين ياسر برهامى ومحمد حسين يعقوب والتى أسُتخدم فيها أسوأ الوسائل وأقذرها قط، ولم يراعوا فيها شرع أو دين ولا مانع البتة من انتهاك العورات أو هتك المحرمات كأقذر ما يكون بين أرباب السجون وتجار المخدرات والمومسات والداعرات".