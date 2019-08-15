فضيحة “أنستغرام”..تحقيق لمعهد بريطاني يكشف نجوما متهمون ب”النصب”-فيديو

يلجأ عدد من المشاهير على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، لحسابات مزيفة، قد يصل عددها لعشرات الملايين، وذلك للرفع من عدد متابعيهم، حسب تحقيق أجراه معهد بريطاني.

وكشف معهد الأداء المعاصر للموسيقى، في تحقيق أجراه، مؤخرا، أن عددا كبيرا من المشاهير، يلجؤون للحسابات المزيفة، يمكن أن تشكل 50% من عدد متابعيهم، وهو ما يفيدهم في تلقي أموال كبيرة نتيجة إعلانات.