يلجأ عدد من المشاهير على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، لحسابات مزيفة، قد يصل عددها لعشرات الملايين، وذلك للرفع من عدد متابعيهم، حسب تحقيق أجراه معهد بريطاني.
وكشف معهد الأداء المعاصر للموسيقى، في تحقيق أجراه، مؤخرا، أن عددا كبيرا من المشاهير، يلجؤون للحسابات المزيفة، يمكن أن تشكل 50% من عدد متابعيهم، وهو ما يفيدهم في تلقي أموال كبيرة نتيجة إعلانات.
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة “أنستغرام”..تحقيق لمعهد بريطاني يكشف نجوما متهمون ب”النصب”-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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