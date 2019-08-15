مقطع فيديو يجر شخصين للاعتقال…أشهرا أسلحة وهددا بعمليات ضد أشخاص وممتلكات- صورة

جر مقطع فيديو، شخصين في الدار البيضاء إلى الاعتقال، بعدما ظهرا وهما يلوحان بالأسلحة البيضاء، ويهددان بتنفيذ أفعال إجرامية.

وتم توقيف الظاهرين في الفيديو، يومي الثلاثاء والأربعاء، في الوقت الذي قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن أحد الموقوفين يعيش حالة تشرد.

وظهر الاثنان في الفيديو وهما يحوزان سكينا من الحجم الكبير، ويهددان بارتكاب أفعال إجرامية ماسة بالأشخاص والممتلكات.

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​وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت مع المقطع المصور المنشور، حيث باشرت أبحاثا تقنية وميدانية مكنت من توقيف المشتبه فيه الأول الذي ظهر وهو يشهر السلاح الأبيض، كما أوقفت في وقت لاحق المشتبه فيه الثاني، الذي ظهر وهو يتعاطى المخدرات ويتلفظ بعبارات تحريضية ضد الأشخاص والممتلكات.

وتشدد السلطات الأمنية متابعتها لمقاطع الفيديو المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن التوقيف الأخير يأتي في إطار مجهودات لرصد ومكافحة كل الأشرطة والتسجيلات التي يظهر فيها أشخاص يرتكبون أفعالا إجرامية أو يمسون بالإحساس بأمن المواطنين.